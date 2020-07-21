وفاة 18 شخصا وجرح 1095 إثر حوادث مرور في ظرف أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـفترة الممتدة من 12 إلى 18 جويلية الجاري، وفاة 18 شخصا وجرح 1095 آخرين إثر حوادث مرور متفرقة عبر الوطن.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأنها سجلت 1727 تدخل من أجل 977 حادث مرور، خلّفت وفاة 18 شخصا وإصابة 1095 بجروح تمّ تحويلهم إلى المستشفيات.

وعرفت ولاية الأغواط أثقل حصيلة دموية بوفاة 3 أشخاص وجرح 13 آخرين إثر وقوع 9 حوادث مرورية.

وفيما تعلق بالحرائق، فقد سجلت وحدات الحماية المدنية 2512 تدخل سمح بإخمدا 2083 حريق منزلي وصناعي وحرائق مختلفة.

كما سجلت وحدات الحماية 25375 تدخل على المستوى الوطني، بينها 14286 تدخل لإجلاء ضحايا، أين تم إسعاف 13991 جريح ومريض إلى المستشفيات.

وفيما يخص العمليات المختلفة، فقامت وحدات الحماية بـ 6850 تدخل لتغطية 6148 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في حالة خطر.

أما عن نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 657 عملية تحسيسية عبر 48 ولاية ، بالإضافة إلى 780 عملية تعقيم سخرت لها 483 سيارة إسعاف و 431 شاحنة و 3327 عون حماية مدنية