وفاة 18 شخصا وجرح 49 آخرين في حوادث المرور خلال 24 ساعة

توفي 18 شخصا، وجرح 49 آخرين ، في حوادث المرور خلال 24 ساعة الأخيرةحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وقد سجلت أثقل حصيلة بولاية سطيف بوفاة 11 شخصا وإصابة 13 آخرين بجروح على اثر اصطدام بين حافلة صغيرة لنقل المسافرين وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 5 ببلدية أولاد صابر.

كما تدخل غطاسو الحماية المدنية، من أجل انتشال 4 ضحايا متوفين غرقا، حيث سجلت حالة وفاة شخص يبلغ من العمر 56 سنة، غرقا بولاية وهران، ووفاة شاب يبلغ من العمر 28 سنة بولاية مستغانم، ووفاة شاب يبلغ من العمر 32 سنة من ولاية تيزي وزو، ولاية تيارت وفاة شاب يبلغ من العمر 23 سنة غرقا في حاجز مائي بقرية تمدة ببلدية قتوفة.

حيث تم تحويل الضحايا إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.

ومن جهة أخرى قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 32 حريق غابة وأدغال الخسائر قدرت بـ 438 هكتار محروقة ، 25 حريق أعشاب المساحة المحروقة 507 هكتار ،

كذلك 5 حرائق أحزمة التبن الخسائر 1857 حزمة التبن و7 حريق أشجار مثمرة الخسائر المسجلة 9765 شجرة محروقة

إلى جانب حرائق النخيل الخسائر قدرت بـ 170 نخلة محروقة.