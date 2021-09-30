وفاة 185 شخص بداء الكلب منذ سنة 2010

قالت الدكتورة أمال بوغوفالة عضو اللجنة الوطنية لمكافحة داء الكلب، أنه تم تسجيل 185 حالة وفاة بداء الكلب خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2010 إلى 2020. مشيرة إلى وفاة 7 أشخاص منذ مطلع عام 2021.

وأفادت بوغوفالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب، أن ولاية سطيف هي الأكثر تضررا من هذا الداء بـ12 حالة وفاة،. تليها ولاية بسكرة بـ10 وفيات، ثم الجزائر العاصمة بـ9 وفيات.

وقال جمال فورار، مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة، أن عدد الإصابات بداء الكلب بلغ 120 ألف حالة حول العالم. مشيرا أن قرابة 50 بالمائة من الإصابات تخص الأطفال.

مضيفا، أن 900 شخص تعرض لداء الكلب نتيجة عضات الكلاب، مشددا على ضرورة توسيع حملات التحسيس والتوعية خاصة على المؤسسات التربوية. من أجل التقليل من عدد الإصابات إلى غاية القضاء بشكل نهائي عليه بحلول العام 2030.

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