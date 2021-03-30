وفاة 186 عامل و13 ألف إصابة بفيروس كورونا في قطاع الصحة

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الثلاثاء، إن 186 عاملا في القطاع ماتوا بسبب كورونا.

وأضاف وزير الصحة، أن القطاع سجل أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا.

وأوضح بن بوزيد، أن الجيش الأبيض قدموا تضحيات جسيمة، والتي لا تزال متواصلة، من أجل صحة المواطنين.

وأشار المسؤول ذاته، أن الدولة عملت منذ بداية الوباء على ضمان حماية الأطقم بمختلف تخصصاتهم، عن طريق توفير كل الإمكانيات.

وأشار وزير الصحة، إلى أن رئيس الجمهورية أصدر تعليمات بتقديم منحة شهرية استثنائية قير مجهوداتهم الجبارة خلال فترة كورونا.

وقدم بن بوزيد، شكره لجميع الأطقم الطبية، قائلا “مهما قلت وفعلت أبقى مقصرا من جهتهم”.