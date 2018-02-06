وفاة 19شخصا وإصابة 950 آخرين خلال أسبوع

سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 19 شخصا و إصابة 950 آخرون بجروح في 866 حادث مرور خلال الأسبوع الأخير على المستوى الوطني.

وأوضح بيان للحماية المدنية، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية عين الدفلى بوفاة شخصين وجرح 46 أخرين.

إضافة إلى إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الإستشفائية على إثر 23 حادثا مروريا .

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 808 تدخل سمح بإخماد 519 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة.

و بخصوص العمليات المختلفة، فقد تم إحصاء 4972 تدخل مع تسجيل 4410 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.

كما ذكرت ذات المصالح، أنها أحصت أكثر من 21 ألف تدخل على إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من طرف المواطنين.

كما سجلت أكثر من 14 ألف تدخل تعلق بالأساس بعمليات الإجلاء الصحي.

إضافة إلى إسعاف وإجلاء 1358 جريح وتحويل قرابة 13 ألف مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحـماية المدنية.