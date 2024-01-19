وفاة 19 شخصا إختناقا بالغاز خلال أسبوع

لقي 19 شخصا حتفهم في حوادث تسرب لغاز أحادي أكسيد الكربون، خلال الأسبوع الجاري. لترتفع بذلك الحصيلة إلى 72 وفاة منذ بداية أكتوبر الماضي.

قال المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، الملازم أول يوسف عبدات. أنه تم خلال هذا الأسبوع تسجيل 19 حالة وفاة. وإصابة 97 آخرين بتسمم في حوادث غاز أحادي أكسيد الكربون.

وكشف في سياق ذي صلة، أن مصالح الحماية المدنية حملاتها التحسيسية عبر مختلف مناطق الوطن من أجل تزويد المواطنين بالنصائح والإرشادات اللازمة. للوقاية من”القاتل الصامت” وغرس الثقافة الوقائية لديهم مع توعيتهم بضرورة اتباع قواعد السلامة. واحترام المقاييس الأمنية لتفادي الأخطار المرتبطة بمثل هذه الحوادث.