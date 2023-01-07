وفاة 19 شخصا في حوادث المرور خلال اليومين الأخيرين

لقي 19 شخصا حتفهم، وأصيب 240 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 183 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات.

وخلفت هذه الأخيرة وفاة 19 شخص وإصابة 240 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

وتم التكفل بالضحايا في عين المكان ونقلهم الى المصالح الاستشفائية.

وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية باتنة، بوفاة 08 اشخاص على اثر اصطدام بين شاحنة نصف مقطورة و سيارة من الوزن الخفيف.

كما تدخلت وحداتنا من أجل إنقاذ وإسعاف لـ 30 شخص لديهم بداية إختناق بعد إستنشاقهم أحادي أكسيد الكربون CO.

حيث تم تسجيل وفاة إمراتين ذا سن 51 و 81 سنة على اثر استنشاقهما لغاز احادي اكسيد الكربون CO المنبعث من طابونة داخل حمام مسكن ببشار.

كما تدخلت عناصر الحماية المدنية من اجل إخماد 03 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولاية تيزي وزو، تلمسان و المسيلة.

وأدت هذه الحرائق الى وفاة شخص متفحم على اثر حريق شب داخل محل لتخزين النفايات وخردوات ببلدية ودائرة تلمسان.