وفاة 19 شخصا وإصابة 30 آخرين بجروح في إنفجار بمصر

لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرون بجروح متفاوتة في إنفجار أمام معهد الأورام بمصر.

أعلنت وزارة الصحة المصرية في ساعة مبكرة من اليوم الإثنين عن مقتل 19 شخصا وإصابة 30 آخرين بجروح.

وكانت الإصابات نتيجة حادث إصطدام بين عدد من السيارات نجم عنه إنفجار أمام المعهد القومي للأورام وسط القاهرة.

وقال خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، نقلا عن مواقع مصرية، أن هناك أربع حالات حرجة متواجدة بالرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر.

وشدد مجاهد على رفع درجة الإستعداد للحالة القصوى حيث تم إستدعاء الأساتذة والإستشاريين من كافة التخصصات خاصة الجراحات الدقيقة.

مضيفا أنه تم إخلاء 54 حالة مرضية كانت محجوزة داخل المعهد القومي للأورام وتحويل 30 منهم إلى مستشفى معهد ناصر.