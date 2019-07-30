وفاة 195 شخص وإصابة 5 آلاف في حوادث المرور خلال الثلاثي الثاني لـ2019

سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الثلاثي الثاني من 2019، وفاة 195 شخص وإصابة 5332 آخرون، في 4431 حادث مرور، على مستوى المناطق الحضرية.

وحسب بيان لذات المصالح، اليوم الثلاثاء، فقد تم تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات بـ 22 حالة والجرحى بـ394، وعدد الحوادث ارتفع بـ224 حادث، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وأضاف ذات المصدر، أن السبب الرئيسي في وقوع حوادث المرور، هو العنصر البشري، نتيجة عدم احترام قانون المرور.

وتم تسجيل، في نفس الفترة، 11940 جنحة مرور، و3400 مخالفة، مع وضع 4544 مركبة في الحظيرة.

بالإضافة إلى تسجيل 128458 غرامة جزافية، مع سحب فوري لـ34321 رخصة سياقة.