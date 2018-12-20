وفاة 20 “حراڨا” وإنقاذ 9 أخرين من بينهم أطفال بعد احتراق قاربهم بالشلف

إستقبلت مصلحة الإستعجالات بمستشفى زيغود يوسف بتنس اليوم الخميس 9 مرشحين للهجرة غير الشرعية.

تم إنقاذهم من طرف باخرة ليبيرية حسبما أوردته “وأج” عن إدارة المستشفى.

وأوضح مدير المستشفى، سايب محمد، في تصريح للصحافة المحلية أن مصلحة الإستعجالات إستقبلت صبيحة اليوم.

تسعة أشخاص مرشحين للهجرة غير الشرعية تم إسعافهم ووضعهم تحت المراقبة الطبية وهم يتواجدون في حالة مستقرة.

مضيفا أن خمسة من هؤلاء المسعفين أصيبوا بحروق متفاوتة الخطورة بعد احتراق قاربهم.

مشيرا إلى ان أعمارهم تتراوح ما بين 11 الى 39 سنة بالإضافة الى طفلتين لا يتجاوز عمرهما سنتين.

وحسب مصدر أمني، فقد تم إجلاء الضحايا صبيحة اليوم من طرف سفينة ليبيرية رست بميناء تنس.

حيث عثرت عليهم على بعد 50 ميلا من سواحل وهران بعد احتراق قاربهم الذي كان على متنه 29 مرشحا للهجرة غير الشرعية.

لقوا منهم 20 شخصا حتفهم.