وفاة 20 شخصا و1326 جريحا خلال حوادث مرور الأسبوع الفارط

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة ما بين 28 جوان إلى 04 جويلية الفارط 26577 تدخلا.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن التدخلات جاءت إثر تلقي مكالمات الإستغـاثة من طرف المواطنين، وشملت مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و تغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

وأضاف البيان انه تم تسجيل 14290 تدخــل خاص بعمليات الإجلاء الصحي، أيـن تم فــيهــا إســعاف و إجلاء 13971 جريح مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة.

أما فيما يخص حوادث المرور فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 2073 تـدخـل من أجل 1154 حادث مرور أدت إلى وفاة 20 شخصا و جرح 1326 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

أثقل حصــيلة سجلت في ولايــة سطيف بوفاة 03 أشخاص و جرح 50 آخرين تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 42 حادث مرور .