وفاة 21 شخصا غرقا خلال أسبوع

لقي 21 شخصا حتفهم، غرقا، من بينها 18 حالة على مستوى شواطئ البحر، وهذا خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 أ وت الجاري.

وحسب المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، الملازم أول يوسف عبدات، “سجلت منذ 18 أوت إلى غاية يوم أمس الخميس 21 حالة وفاة غرقا”.

مشيرا الى أن الأمر يتعلق بـ18 حالة على مستوى شواطئ والبحر و3 حالات بالمجمعات المائية”.

ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للغرقى منذ الفاتح جوان إلى “243حالة وفاة. منها 177 حالة على مستوى الشواطئ و66 حالة مستوى المجمعات المائية”.

وأضاف عبدات أن عدد تدخلات الحماية المدنية على مستوى الشواطئ “بلغ منذ بداية موسم الاصطياف 62.524 تدخل تم خلالها إنقاذ 41.094 شخص من الغرق”.