وفاة 21 شخصا في 225 حادث مرور بورقلة

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، أن 21 شخصا لقوا حتفهم في 225 حادث مرور سجل بورقلة منذ بداية سنة 2018.

وأوضحت المديرية أن العدد الأكبر من ضحايا أحصي في شهر جانفي الماضي بـ 13 ضحية يليه شهر مارس بـ 6 ثم شهر ماي بضحيتين اثنتين.

مضيفة إلى أنه تم تسجيل 309 مصاب من بينهم 67 جريحا خلال الشهر الجاري.

وأشار ذات المصدر، إلى أنه رغم الحملات التحسيسية للوقاية من حوادث الطرقات التي تقوم بها دوريا مختلف الهيئات والمصالح المعنية،

إلا أن ذلك لم يحد من استمرار وقوع حوادث سير مميتة نتيجة لعدم التقيد بقواعد المروري.