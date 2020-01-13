وفاة 22 شخصاً إختناقاً بالغاز منذ الفاتح من جانفي الجاري

لقي 22 شخصاً حتفهم إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون، وتم إسعاف أكثر من 194 آخرين، منذ الفاتح من شهر جانفي الجاري.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، تم خلال الـ48 ساعة الأخيرة، تقديم الإسعافات الأولية لـ58 شخصا مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة داخل المنازل والمحلات.

وشملت هذه التدخلات كل من ولايات الجزائر العاصمة وقسنطينة وباتنة ونعامة والمدية، وبسكرة والبليدة وأم البواقي وعين تموشنت وبرج بوعريريج وعين الدفلى والبويرة وغرداية.

وتم إسعاف الضحايا بعين المكان، وتحويلهم لمختلف المستشفيات.

وتدعو المديرية العامة للحماية المدنية، كافة المواطنين، لأخذ المزيد من الحيطة والحذر، وإتباع النصائح الوقائية للحفاظ على أرواحهم.

وذلك من خلال ضمان تهوية مستمرة داخل المنازل عند إستعمال أجهزة التدفئة، والصيانة الدورية لمختلف أجهزة التدفئة وعدم إستعمال الوسائل التقليدية وآلات الطبخ.

ولتفادي مثل هذه الحوادث، والتكفل السريع والفعال، تضمع الحماية المدنية رقم النجدة “14”، والرقم الأخضر “1021” تحت تصرف المواطنين.