وفاة 22 شخصا في الحوادث خلال أسبوع!

لقي 22 شخصا حتفهم، وأصيب 1327 آخرون، في حوادث المرور التي وقعت عبر عدة ولايات من الوطن خلال أسبوع.

وحسب ما جاء، اليوم الثلاثاء، في حصيلة لمديرية العامة للحماية المدنية، تم تسجيل أثقل حصيلة بولاية عين الدفلى. بوفاة 3 أشخاص في مكان الحادث وجرح 52 آخرين إثر وقوع 28 حادث مرور.

كما قامت مصالح الحماية المدنية بـ12444 تدخلا، تم من خلالها إسعاف وإجلاء 12020 جريحا ومريضا إلى المستشفيات.

فيما قامت ذات المصالح بـ723 تدخلا من أجل إخماد 425 حريقا منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة، أخطرها بولايات الجزائر ووهران والبليدة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية في نفس الفترة من أجل إنقاذ 324 شخصا في حالة خطر وتغطية 3937 عملية إسعاف.