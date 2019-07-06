وفاة 22 شخصا في حوادث المرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة

خلفت حوادث المرور، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفاة 22 شخصا، وإصابة 45 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في 21 حادث مرور، بمختلف مناطق الوطن.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، نشرتها اليوم السبت، فإن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية الجلفة، بوفاة 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح .

وجاء الحادث، على إثر اصطدام بين سيارة وشاحنة، بالطريق الوطني رقم 40، ببلدية مليلحة.

من جانب آخر، تدخل غطاسو الحماية المدنية بكل من بومرداس وعنابة، من أجل انتشال ضحيتين من جنس ذكر، يبلغان من العمر 16 و40 سنة.

حيث توفيا غرقا على مستوى كل من شاطئ الصخرة المفتتة، وهو شاطئ ممنوع للسباحة، وشاطئ سيدي سالم، وهو شاطئ مسموح للسباحة.

كما تدخلت عناصر الحماية المدنية، لإخماد 6 حرائق حضرية ومختلفة، بكل من ولايات الجزائر، بجاية، البويرة، سكيكدة وإليزي،وبسكرة.

وتدخل افراد الحماية المدنية، على إثر انفجار غاز بمنزل بحي حبزي، تسبب في إصابة شخص بحروق من الدرجة الأولى.

كما تم تقديم الاسعافات لشخصين، بقسنطينة، أصيبا بجروح على إثر انفجار قارورة غاز البوتان، داخل منزل بحي علي منجلي.