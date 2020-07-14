وفاة 22 شخصا وجرح 1229 إثر حوادث مرور في ظرف أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 جويلية الجاري، وفاة 22 شخصا وإصابة 1229 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حوادث مرور متفرقة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأنها سجلت 1904 تدخل من أجل 1085 حادث مروري، خلّفت وفاة 22 شخصا وإصابة 1229 آخرين بجروح تمّ تحويلهم إلى المستشفيات.

وعرفت ولاية عين الدفلى تسجيل أثقل حصيلة بوفاة 4 أشخاص وإصابة 39 آخرين بجروح إثر وقوع 26 حادثا مروريا، أين تم تحويلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

كما سجلت وحدات الحماية 26709 تدخل على المستوى الوطني مسّ مختلفة أنشطتها، من بينها 14371 تدخل خاص بعمليات الإجلاء الصحي، أين تم إسعاف وإجلاء 14224 جريح.

وفيما يخصّ الحرائق، فقد سجلت وحدات الحماية المدنية 3730 تدخل سمح بإخماد 2924 حريق منزلي وصناعي ومختلف.

كما قامت مصالح الحماية بـ 6704 تدخل في نفس الفترة من أجل تغطية 5972 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.

أما عن نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 656 عملية تحسيسية عبر 48 ولاية، بالإضافة إلى 694 عملية تعقيم سخرت لها 601 سيارة إسعاف و 417 شاحنة و 3339 عون حماية مدنية.