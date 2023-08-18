وفاة 223 شخص غرقا وإنقاذ 36 ألف منذ الفاتح جوان

سجلت مصالح الحماية المدنية حالة غرق واحدة، خلال 24 ساعة الأخيرة على مستوى المجمعات المائية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، ارتفع العدد الاجمالي لعدد الغرقى، منذ الفاتح جوان من هذه السنة إلى غاية صبيحة اليوم إلى 223 حالة غرق. منها 159 في الشواطىء، و64 في المجمعات المائية.

وبلغ عدد تدخلات الجهاز الأمني الخاص بحراسة الشواطىء منذ تنصيبه في 17 جوان 2023 إلى 55974 تدخل. تم خلالها إنقاذ 36786 شخص من موت محقق.

وتواصل مصالح الحماية المدنية، الحملات التحسيسية للوقاية من خطر الغرق في المسطحات المائية عبر ولايات القطر الوطني. بتنظيم قوافل تحسيسية تقدم خلالها نصائح وارشادات للمواطنين مع توزيع مطويات.

بالإضافة إلى الحصص الإذاعة والتلفزيونية، الومضات التحسيسية على مواقع التواصل الاجتماعي.