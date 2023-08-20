وفاة 234 شخص غرقا منذ الفاتح جوان

سجلت مصالح الحماية المدنية، حالتا غرق على مستوى المجمعات المائية، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، ارتفع العدد الاجمالي لضحايا الغرق منذ الفاتح جوان وإلى غاية صبيحة اليوم إلى 234 حالة وفاة غرقا. منها 168 حالة على مستوى الشواطىء، و66 حالة على مستوى المجمعات المائية.

هذا وتم إنقاذ 703 غريق من موت محقق من في 1049 تدخل خلال 24 ساعة الأخيرة

أما فيما يخص حوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة، 197 تدخل، حيث تسببت هذه الحوادث في وفاة 3 أشخاص، وجرح 301 آخرين.

ليرتفع بذلك العدد الاجمالي منذ الفاتح ماي من هذه السنة إلى غاية صبيحة اليوم إلى 18876 تدخل، حيث توفي 628 شخصا وجرح 22603 آخرين.

وعموما، سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة “من 19 أوت 2023 إلى 20 أوت 2023″، 3461 تدخل بمعدل تدخل كل 24 ثانية.