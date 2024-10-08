وفاة 24 شخصا في الحوادث خلال أسبوع!

لقي 24 شخصاً حتفهم، وأصيب 1516 آخرون بجروح متفاوتة في حوادث مرور سُجلت بعدة مناطق من الوطن خلال الفترة الممتدة من 29 سبتمبر المنصرم إلى 5 أكتوبر الجاري.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، سُجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية عين تموشنت. بوفاة 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح إثر وقوع 16 حادث مرور.

وفيما يخص حصيلة التدخلات الخاصة بالحرائق، سجلت الحماية المدنية إخماد 1064 حريقا منها منزلية وصناعية. إضافة إلى حرائق مختلفة، أهمها سجلت عبر كل من ولايات الجزائر وعنابة وتيزي وزو.

كما تم خلال نفس الفترة، تسجيل 15074 تدخلا خاصا بعمليات الإجلاء الصحي. تم من خلالها إسعاف وإجلاء 14903 جريح ومريض إلى المستشفيات.

فيما تم القيام بـ5221 تدخلا في مجال العمليات المختلفة تم من خلالها إنقاذ 290 شخصا في حالة خطر.