وفاة 24 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 24 شخصا حتفهم، وأصيب 1460 آخرون بجروح إثر وقوع 1250 حادث مرور عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 ماي الجاري.

وحسب حصيلة للحماية المدنية ما أفادت به، اليوم الثلاثاء، سجلت أثقل حصيلة بولاية سطيف بوفاة 3 أشخاص وإصابة 83 آخرين على إثر وقوع 57 حادث مرور.

ومن جهة أخرى، تدخلت ذات المصالح من أجل إخماد 1008 حريقا منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة. أهمها سجلت بكل من ولاية الجزائر بـ(160) حريق، تليها البليدة (61) ثم الشلف (54).

كما قام عناصر الحماية المدنية خلال نفس الفترة، بـ 6087 تدخلا من أجل إنقاذ 314 شخصا في حالة خطر.