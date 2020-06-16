وفاة 24 شخصا وإصابة 1094 آخرين إثر حوادث مرور في ظرف أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـفترة الممتدة من 7 إلى 13 جوان الجاري، وفاة 24 شخصا وإصابة 1094 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حوادث مرور متفرقة عبر الوطن.

وأفادت مصالح الحماية المدنية في بيانها، إنها سجلت 1618 تدخل من أجل 913 حادث مرور، والتي خلّفت وفاة 24 شخصا وإصابة 1094 آخرين بجروح تمّ تحويلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وعرفت ولاية المسيلة أثقل حصيلة بوفاة 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين بجروح إثر وقوع 29 حادثا مروريا.

كما سجلت وحدات الحماية 22694 تدخل على المستوى الوطني مسّ حوادث المرور والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق، بينها 13382 تدخل لإجلاء جرحى ومرضى إلى المستشفيات، أين تم نقل 13313 جريح لتلقي العلاج.

وفيما يتعلق بالعمليات المختلفة، فقد قامت وحدات الحماية بـ 5339 تدخل لتغطية 4724 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في حالة خطر.

وفيما يخصّ الحرائق، فقد سجلت وحدات الحماية المدنية 2355 تدخل سمح بإخماد 1866 حريق منزلي وصناعي وحرائق مختلفة.

أما عن نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 990 عملية تحسيسية عبر 48 ولاية، بالإضافة إلى 943 عملية تعقيم سخرت لها 681 سيارة إسعاف و 520 شاحنة مضخة و 4408 عون حماية.