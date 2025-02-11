وفاة 25 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

توفي 25 شخصا وأصيب 1245 آخرون، إثر وقوع 1085 حادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن في الفترة الممتدة من 2 إلى 8 فيفري الجاري.

وحسب ما جاء، اليوم الثلاثاء، في حصيلة أسبوعية لمصالح الحماية المدنية، سجلت أثقل حصيلة بولاية الجزائر، بوفاة 3 أشخاص وإصابة 130 آخرين إثر وقوع 132 حادث مرور.

وخلال نفس الفترة، تمكنت ذات المصالح من إخماد 482 حريقا، منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إنقاذ 508 أشخاص في حالة خطر، إلى جانب تغطية 5191 عملية إسعاف.