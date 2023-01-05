وفاة 2512 شخصا في أكثر من 5822 حادث مرور خلال 2022

كشف رئيس مكتب الإعلام والاتصال للدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط، اليوم الخميس، عن تسجيل أزيد من 5822 حادث مرور. وهذا خلال الـ11 شهرا لسنة 2022 والتي أدت إلى وفاة أكثر من 2500 شخصا.

كما أضاف الرائد سمير بوشحيط في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن هذه الحوادث أدت إلى وفاة 2512 شخصا. وإصابة 9662 آخرين بجروح.

وللتقليل من هذه الحوادث، يرى رئيس مكتب الإعلام والتوعية للحماية المدنية، نسيم برناوي، أنه يجب القيام بدراسات سوسيولوجية لذهنيات السائق. مشيرا إلى مختلف الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية والتي تصب في مجرى التقليل من هذه الحوادث.

ودعت المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين، للرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر. تبعا للنشرية الجوية الخاصة المتعلقة بالإضطراب الجوي المسجل خلال الأيام المقبلة المتمثل في هطول أمطار غزيرة. لتفادي وقوع ضحايا لمختلف الحوادث.

فبالنسبة للسائقين دعت الحماية المدنية إلى تخفيض السرعة واستعمال الأضواء المنخفضة، حتى في وضح النهار. واحترام مسافة الأمان وعدم القيام بالمنورات والتجاوزات الخطيرة.

كما نصحت بالابتعاد عن الوديان وحواف الأودية الى جانب مراقبة الأطفال وتعليمهم عدم التواجد بالوديان والأخطار التي تمثلها.

وشددت على ضرورة عدم المغامرة و المجازفة بقطع الأودية على الأقدام أو بالمركبات وعدم الاحتماء تحت الأنفاق أو فوق الجسور.

كما نصحت الحماية المدنية بمرافقة الأطفال لا سيما الصغار للذهاب للمدارس واختيار الطريق الآمن. والإبتعاد عن الأسلاك الكهربائية، التي قد تسقط جراء الرياح القوية.