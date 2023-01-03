وفاة 2512 شخصا في حوادث المرور خلال 11 شهرا

قال الرائد سمير بوشحيط من مركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك، أنه تم تسجيل سقوط أزيد من 12 ألف ضحية. في حوادث المرور خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022.

وأشار بوشحيط في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى، أنه تمّ تسجيل 5822 حادث مرور خلال الـ 11 شهر من السنة الجارية عبر مختلف ولايات الوطن. مضيفا أن تلك الحوادث أسفرت عن هلاك 2512 شخصا وإصابة 9662 شخصا بجروح مختلفة. وأبرز بوشحيط أنّ تورط المارة خلال الفترة ذاتها، نال حصة الأسد بـ 458 حادث مرور.

وأشار المسؤول ذاته، إلى أنّ ولاية برج باجي مختار تصدّرت قائمة الحوادث الأكثر مأساوية بحادث أودى بحياة 13 شخصا وجرح 4 آخرين. متبوعة بولاية الجلفة التي شهدت حادثًا نجم عن هلاك 11 شخصًا وإصابة 11 آخرين بجروح مختلفة. مشيرا إلى أن ولايتي الجزائر العاصمة وعين الدفلى. لا تزالان دائما في المراتب الأولى لحوادث المرور.

كما أكد المتحدث نفسه، أنّه تم دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تعليم القواعد الخاصة بحركة المرور والأمن في الطرق داخل المؤسسات التربوية. معتبرا أن الهدف يكمن في تعليم وتعميم الثقافة المرورية من أجل تكوين سائقين نموذجيين.