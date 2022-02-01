وفاة 26 شخصا وإصابة 1100 في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 26 شخصا حتفهم وأصيب 1100آخرون بجروح، في حوادث المرور خلال أسبوع تم اسعافهم ونقلهم الى المراكز الاستشفائية.

وفي حصيلة أسبوعية للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، فقد سجلت ذات المصالح خلال الفترة الممتدة ما بين 23 إلى 29 جانفي 2022 تدخلا

وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

وفي سياق حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1707 تـدخـل من أجل 977 حادث مرور، أدت إلى وفاة 26 شخص و جرح 1100 آخرين.

تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

كما سجلت أثقل حصــيلة في ولايــة البويرة بوفاة 3 أشخاص في مكان الحادث و جرح 41 آخرين تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 25 حادث مرور.

وبالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي قامت وحدتنا بـ 16482 تدخــل، أيـن تم من خلالها إســعاف و إجلاء 16035 جريح و مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 817 تدخلا سمحت بإخـــماد 524 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة،

أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 85 تدخل على إثر 49 حريق.

بالإضافة الى ذالك، وخلال نفس الفترة، قامت وحدات الحماية في مجال العمليات المختلفة بـ 5303 تدخـل فـي نفس الفترة.

وهذا لتغطية 4810 عملية إسعاف و إنقاذ 408 شخص من الخطر.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة

عبر كافة التراب الوطني بـ 391 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 58 ولاية.

تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي، ولبس القناع الواقي وكذا التباعد الإجتماعي.

الى جانب إلى القيام بـ 318 عملية تعقيم عامة عبر 58 ولاية، مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

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كما سجلت وحدات الحماية المدنية 2977 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن، حيث توفي 5 أشخاص في حوادث المرور،

خلال الفترة الممتدة ما بين 30 إلى 31 جانفي 2022.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 170 تدخل.