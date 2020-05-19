وفاة 26 شخصا وجرح 970 آخرين في 822 حادث مرور خلال أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة ما بين 10 إلى 16 ماي قرابة 18 ألف تدخل على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

كما تم إسعاف و إجلاء 10179 جريح مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.

أما فيما يخص حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1522 تـدخـل من أجل 822 حادث مرور أدى إلى وفاة 26 شخص و جرح 970 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

أثقل حصــيلة سجلت في ولايــة الأغواط بوفاة 05 أشخاص وجرح 17 آخرين تم إسعافهم وتحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 10 حوادث مرور.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1609 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية، بالإضافة إلى القيام بـ 1783 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع ، أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 8568 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى 1081 سيارة إسعاف و 1125 شاحنة مضخة.