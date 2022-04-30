وفاة 27 شخصا في حوادث المرور خلال 72 ساعة

لقي 27 شخصا مصرعهم، وأصيب 608 شخصا بجروح في حوادث مرور، وقعت خلال 72 ساعة الأخيرة في مناطق متفرقة من ولايات الوطن.

وذكر بيان المديرية العامة للحماية المدنية، بالحصيلة المؤقتة لحوادث الطرقات منذ بداية شهر رمضان، حيث تم احصاء وفاة 143 شخصا و كإصابة 4213 آخرين.

من جهة أخرى، قامت ذات المصالح خلال الفترة الممتدة ما بين 27 الى 30 أفريل الجاري، بتقديم الإسعافات الأولية لـ 21 شخصا أصيبوا باختناق جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة وسخانات المياه عبر عدة ولايات، حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المستشفيات المحلية.

وفيما يخص التدخلات على إثر الأمطار الغزيرة، تم التدخل على مستوى ولاية المسيلة حيث تسببت الأمطار في نفوق 115 رأس من الغنم داخل زربية غمرتها مياه الواد بالمكان المسمى دوار ولآد بوعبان بالإضافة إلى القيام بعمليات امتصاص مياه الأمطار داخل 20 مسكن ببلدية المعارف وكذا على مستوى منزل في طور الانجاز بحي 24 فيفري ببلدية بوسعادة.

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