وفاة 27 شخصا وجرح 1231 إثر حوادث مرور في ظرف أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـفترة الممتدة من 19 إلى 25 جويلية الجاري، وفاة 27 شخصا وجرح 1231 آخرين إثر حوادث مرور متفرقة عبر الوطن.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأنها سجلت 1887 تدخل من أجل 1031 حادث مروري، خلّفت وفاة 27 شخصا وإصابة 1231 بجروح تمّ تحويلهم إلى المستشفيات.

وعرفت ولاية المسيلة أثقل حصيلة دموية بوفاة 5 أشخاص وجرح 35 آخرين إثر وقوع 25 حادثا مروريا.

كما سجلت وحدات الحماية 24705 تدخل على المستوى الوطني شمل مختلف مجالات نشاط الحماية المدنية، منها 13293 تدخل لإجلاء صحي، أين تم إسعاف 12897 جريح ومريض إلى المستشفيات

أما عن نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 906 عملية تحسيسية عبر 48 ولاية ، بالإضافة إلى 1104 عملية تعقيم سخرت لها 668 سيارة إسعاف و 598 شاحنة و 4600 عون حماية مدنية.

وفيما يخص النشاطات المختلفة، فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 6538 تدخل في نفس الفترة لتغطية 5995 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في حالة خطر.