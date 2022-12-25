وفاة 28 شخصا على الأقل في عاصفة شتوية شديدة بأمريكا

تسببت عاصفة شتوية شديدة في مصرع 28 شخصا على الأقل في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتم تسجيل وفيات في كل من ولايات أوكلاهوما، كنتاكي، ميسوري، تينيسي، ويسكونسن، كانساس، نبراسكا. بالإضافة كذلك إلى أوهايو، نيويورك، كولورادو وميشيغان. كان من بينها أربعة وفيات جراء حادث سير مروع اصطدمت فيه 46 مركبة ببعضها البعض. على طريق أوهايو تورنبايك بالقرب من ساندوسكي بولاية أوهايو بعد ظهر الجمعة.

ونشر حاكم ولاية أوهايو، مايك ديواين، تغريدة على موقع تويتر، جاء فيها، أنّ قوات الولاية إستجابت لحادث اصطدام مروع على طرقنا في نهاية هذا الأسبوع”. وقال ديواين “إذا كان عليك الخروج، فقم بالقيادة ببطء. واربط حزام الأمان. وحافظ على مسافة توقف آمنة”. مضيفا: “نريدك أن تصل إلى وجهتك بأمان”.

وذكر خبراء الأرصاد الجوية الأمريكيون. أن العاصفة الشتوية ستواصل التأثير على البحيرات العظمى رفقة رياح قوية ودرجات حرارة شديدة البرودة وثلوج كثيفة. حتى مع تحرك مركزها الآن إلى الشمال فوق شرق كندا.

كما تسبّبت عاصفة ثلجية تاريخية في إحداث ظروف سفر مستحيلة في منطقة بوفالو بولاية نيويورك وخارجها، وفقًا لمكتب الحاكمة كاثي هوتشول.

وشهدت مناطق نورث كاونتي وبحيرات فينغر ليكس ووسط نيويورك ذروة هبوب رياح تزيد سرعتها عن 60 ميلا (96 كيلومترا) في الساعة خلال العاصفة. وفي غرب نيويورك، وصلت ذروة هبوب الرياح إلى 79 ميلاً (127 كيلومترا) في الساعة.

ومن المتوقع، أن تشهد منطقتا بوفالو ووترتاون إجمالي تساقط للثلوج يتراوح ارتفاعه من 3 إلى 5 أقدام “91 إلى 152 سنتيمترا” غدا الإثنين. ولا يزال التيار الكهربائي مقطوعا عن مئات الآلاف من المنازل والشركات في الولايات المتحدة مع حلول ليلة عيد الميلاد.

وألغيت أكثر من 3300 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة أو قادمة إليها أو خارجة منها، أمس السبت. مع تأخير حوالي 7500 رحلة أخرى وفقا لموقع تتبع الرحلات الجوية.

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