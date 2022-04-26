وفاة 28 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 28 شخصا حتفهم، وإصابة 1255 آخرون في حوادث مرور ، وقعت خلال أسبوع في مناطق متفرقة من ولايات الوطن.

وفي بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، فقد سجبت ذات المصالح خلال الفترة الممتدة ما بين 17 الى 23 من الشهر الجاري 17063 تدخل.

وفي سياق حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1835 تـدخـل من أجل 1032 حادث مرور أدت إلى وفاة 28 شخص و جرح 1255 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

كما تم تسجيل أثقل حصــيلة في ولايــة تمنراست بوفاة 5 اشخاص في مكان الحادث و جرح 11 آخرين تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 07 حوادث مرور .

بالمقابل قامت وحدات الحماية المدنية بـ 679 تدخلا سمحت بإخـــماد 403 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة،

أهمها في ولاية البليدة حيث سجلت 57 تدخل على إثر 48 حريق.

بالإضافة الى ذالك وخلال نفس الفترة، قامت وحدات الحماية في مجال العمليات المختلفة بـ 4808 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 4289 عملية إسعاف و إنقاذ 345 شخص من الخطر.

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