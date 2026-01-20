وفاة 28 شخصا وإصابة 1376 آخرين في حوادث مرور خلال أسبوع

توفي 28 شخصا وأصيب 1376 آخرون بجروح في 1177 حادث مرور. سجل خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 جانفي، عبر عدة ولايات من الوطن.

وحسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء، حصيلة أسبوعية لمصالح الحماية المدنية. فإن أثقل حصيلة سجلت بولاية معسكر بوفاة 3 أشخاص و جرح 9 آخرين على إثر وقوع 15 حادث مرور.

وبخصوص التسممات بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات المياه. سجلت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، وفاة 5 أشخاص بكل من ولايات سطيف، برج بوعريريج، تيسمسيلت، تيارت وتبسة.

من جهة أخرى، قامت ذات المصالح بإخماد 506 حرائق منها منزلية، صناعية ومختلفة، أهمها سجل بولايات : الجزائر 60 حريقا، البليدة 44 وتيبازة 28 حريقا.

