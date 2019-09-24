وفاة 28 شخصا وجرح 1040 آخرين خلال أسبوع

توفي 28 شخصا وجرح 1040 آخرين، في 925 حادث مرور ،خلال اسبوع حسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية .

وقد سجلت وحدات الحماية المدنية 21383 تدخل وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

و شملت التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و تغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

من بينها 13585 تدخــل خاص بعمليات الإجلاء الصحي، أيـن تم فــيهــا إســعاف و إجلاء 1701 جريح و تحويل 11575 مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة.

وقد سجلت أثقل حصــيلة في ولايــة غليزان بوفاة 4 أشخاص و جرح 23 آخريــن تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الإستشفـائية على إثـر 26 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1122 تدخلا سمح بإخـــماد 806 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

أما فيمــا يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 5070 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 4418 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.