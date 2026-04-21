وفاة 29 شخصا في الحوادث خلال أسبوع

توفي 29 شخصا وأصيب 1456 آخرون بجروح، إثر 1227 حادث مرور وقع بعدة ولايات من الوطن خلال الأسبوع الماضي.

وحسب حصيلة أوردتها، اليوم الثلاثاء، المديرية العامة للحماية المدنية، سُجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية المسيلة. بوفاة 4 أشخاص وجرح 40 آخرين، على إثر وقوع 36 حادث مرور.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد 577 حريقا، منها منزلية، صناعية ومختلفة، سجلت أهمها بولايات الجزائر (96 حريقا)، وهران (31) والبليدة (27).

من جهة أخرى، تدخلت مصالح الحماية المدنية بعدة ولايات لتقديم الإسعافات الأولية ل51 شخصا. أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات الماء داخل منازلهم. مع تسجيل وفاة شخص واحد بولاية قسنطينة.