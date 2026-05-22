وفاة 3 أشخاص إثر إصطدام شاحنة وسيارة بالبويرة

توفي 3 أشخاص، وأصيب آخر، في حادث مرور وقع اليوم الجمعة على مستوى الطريق الوطني رقم 05، ببلدية العجيبة في البويرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص في عين المكان، وإصابة شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة. قُدمت له الإسعافات الأولية ونُقل على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي.

فيما تم تحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية، بعد استكمال الإجراءات القانونية من طرف المصالح المختصة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور