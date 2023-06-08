وفاة 3 أشخاص اثر انقلاب سيارة بإتجاه ولاية أدرار

لقي 3 أشخاص مصرعهم واصيب اثنين اخرين، اليوم الخميس، اثر حادث مرور بالمكان المسمى النقطة الكيلومترية 125 طريق تنزروفت بإتجاه ولاية أدرار.

هذا وتدخلت المصالح العملياتية للحماية المدنية لولاية برج باجي مختار المتمثلة في الوحدة الرئيسية بعد ظهيرة اليوم على الساعة 13 سا 15د من أجل حادث مرور مميت.

والذي وقع بالمكان المسمى النقطة الكيلومترية 125 طريق تنزروفت بإتجاه ولاية أدرار، وتمثل الحادث في انحراف وإنقلاب سيارة نفعية من نوع تويوتا هيليكس، تحمل ترقيم ولاية تمنراست.

وأسفر الحادث عن هلاك 3 أشخاص بعين المكان تتراوح أعمارهم ما بين (20 و 67 سنة).

كما تم تسجيل إصابة شخصين آخرين، منهم مصاب بجروح وآخر له حالة صدمة تم تقديم لهما الإسعافات الأولية بعين المكان واجلائهم اجلاءهم على جناح السرعة نحو المستشفى المختلط 60 سرير ببلدية برج باجي مختار .

فيما تم تحويل المتوفين نحو مصلحة حفظ الجثت بمستشفى المختلط ببلدية برج باجي مختار.