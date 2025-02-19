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أخبار الجزائر

وفاة 3 أشخاص اختناقا بالغاز في أم البواقي

بقلم عبد الرزاق نزار
وفاة 3 أشخاص اختناقا بالغاز في أم البواقي
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توفي 3 أشخاص اليوم الأربعاء، في حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة داخل منزل بالمكان المسمى حي الشهيد غراب حميدة ، ببلدية و دائرة عين مليلة بولاية أم البواقي.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 10سا40د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة داخل منزل بالمكان المسمى حي الشهيد غراب حميدة ، ببلدية و دائرة  عين مليلة.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة  03 أشخاص من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 10 سنة و 18 سنة. تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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