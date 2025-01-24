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الوطني

وفاة 3 أشخاص تسمما بالغاز وإنقاذ 14 آخرين خلال يوم

بقلم نادية بن طاهر
وفاة 3 أشخاص تسمما بالغاز وإنقاذ 14 آخرين خلال يوم
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لقي 3 أشخاص حتفهم، في حوادث الإختناق بالغاز، وتم إنقاذ 14 آخرين، بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3723 تدخلًا، في مختلف الحوادث، بمعدل تدخل كل 23 ثانية.

وبالنسبة لحوادث الإختناق بالغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية، 6 تدخلات، تم خلالها إسعاف 14 شخص. فيما تم تسجيل وفاة 3 أشخاص.

أما بالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح، 189 تدخلًا، أسفرت عن وفاة شخص، وإصابة 239 آخرين.

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