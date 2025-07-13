وفاة 3 أشخاص غرقا وإنقاذ 894 آخرين خلال يوم!

توفي 3 أشخاص، وتم انقاذ 894 آخرين، في حوادث الغرق التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخّلات الحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات، خلال نفس الفترة، 4113 تدخلاً، بمعدل تدخل كل 23 ثانية.

وبالنسبة لحوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية، 1144 تدخلاً، تمّ خلالهم إنقاد 894 شخصاً، وانتشال 3 حالات وفاة.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 206 تدخلات في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 3 أشخاص، وجرح 272 آخرين.