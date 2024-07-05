وفاة 3 أشخاص غرقا والبحث عن آخرين بهذه الولايات

سجلت مصالح الحماية المدنية، عدة حوادث غرق اليوم الجمعة، حيث تم إنتشال جثث غرقى في البحر بكل من ولايات الجزائر وسكيكدة وتيبازة، فيما يتم البحث عن آخرين في وهران.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح، منتصف نهار اليوم، من أجل إنتشال جثة غريق من جنس ذكر يبلغ 21 سنة في البحر على مستوى شاطئ قرباز، ببلدية بن عزوز في سكيكدة.

كما تم إنتشال جثة غريق على مستوى المنطقة الصخرية ماتشينا “شاطئ ممنوع السباحة”، ببلدية بولوغين ودائرة باب الواد في العاصمة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، ظهيرة اليوم، من أجل إنتشال جثة غريق من جنس ذكر يبلغ 21 سنة بشاطئ الأثار الرومانية ببلدية تيبازة. حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفي المحلي.

فيما تتواصل عملية البحث في ولاية وهران عن غريق مفقود بشاطئ لامادراغ والمنطقة الصخرية جوني ببلدية دائرة عين الترك.