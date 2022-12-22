وفاة 3 أشخاص في إصطدام سيارتين بإليزي

لقي 3 أشخاص حتفهم، وأصيب 4 آخرين، إثر حادث مرور وقع بعد زوال اليوم الخميس، على مستوى الطريق الوطني رقم 03 بولاية إليزي.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، وقع الحادث، على مستوى الطريق الوطني رقم 03. حوالي 70 كلم بإتجاه عين أمناس ببلدية إليزي.

وتدخلت اسعافات الحماية على الساعة 14 و25 دقيقة من أجل هذا الحادث. وتمثل الحادث، في اصطدام بين سيارتين.

مخلفا وفاة 3 أشخاص وجرح 4 آخرين، منهم 03 في حالة حرجة تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.