وفاة 3 أشخاص في الحوادث خلال يوم

توفي 3 أشخاص، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية بالولاية، بلغ إجمالي التدخلات، 3226 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 26 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 172 تدخل، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 3 أشخاص، وجرح 160 آخرين.

وفيما يخص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، سجلت مصالح الحماية المدنية، تدخل في حادث واحد، أسفر عن تسمم 4 أشخاص.