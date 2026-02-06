وفاة 3 أشخاص في الحوادث خلال يوم

سجلت مصالح الحماية المدنية 3 حالات وفاة جراء حوادث المرور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وشملت العمليات الميدانية المتعلقة بسلامة الطرقات 176 تدخلاً أسفرت أيضاً عن إصابة 214 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة.

وبلغ إجمالي التدخلات التي قامت بها المصالح في مختلف المجالات 3724 تدخلاً، وهو ما يعادل معدل تدخل واحد كل 23 ثانية.

وبخصوص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، فقد تم تسجيل 05 تدخلات مكنت من إسعاف 9 أشخاص. دون تسجيل أي حالات وفاة.