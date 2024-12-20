وفاة 3 أشخاص في الحوادث خلال يوم

لقي 3 أشخاص حتفهم، وأصيب 274 آخرين، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3033 تدخل بمعدل تدخل كل 28 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح 267 تدخل، حيث خلفت هذه التدخلات 3 وفيات و274 جريح.

وفيما يخص حوادث الإختناق بالغاز، سجلت ذات المصالح 8 تدخلات، تم خلالهما إسعاف 17 شخص، فيما يتم تسجيل أية حالة وفاة.