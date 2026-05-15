وفاة 3 أشخاص في الحوادث خلال 24 ساعة

توفي 3 أشخاص، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات، 2978 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 29 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية 194 تدخل، في حوادث أسفرت عن وفاة 3 أشخاص وجرح 204 آخرين.

وفيما يخص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، سجلت مصالح الحماية المدنية، تدخل 01 واحد، تم خلاله تسجيل حالتي تسمم.