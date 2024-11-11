وفاة 3 أشخاص في الحوادث خلال 24 ساعة

لقي 3 أشخاص حتفهم، وأصيب 202 آخرين، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب الحصيلة التي نشرتها المديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة3137 تدخلا. بمعدل تدخل كل 27 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، تم تسجيل 177 تدخلا في عدة حوادث، والتي خلفت وفاة 3 أشخاص وجرح 202 آخرين.

فيما تم تسجيل 3 تدخلات خلال نفس الفترة، فيما يخص حوادث الإختناق بالغاز، تم من خلالها إسعاف 7 أشخاص.