وفاة 3 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات داخل نفق ميلينيوم بوهران

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم بين ثلاثة سيارات داخل نفق ميلينيوم بالطريق الإجتنابي الرابع بلدية ودائرة بئر الجير. ولاية وهران.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية وهران على الساعة 11سا16د ليلا. لأجل حادث تصادم بين ثلاثة سيارات داخل نفق ميلينيوم بالطريق الإجتنابي الرابع بلدية ودائرة بئر الجير.

وخلف الحادث وفاة ثلاثة أشخاص من جنس ذكر تتراوح أعمارهم من 22 إلي 30 سنة متوفين. في عين المكان تم تحويلهم نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أول نوفمبر بإيسطو.

كما تم تسجيل إصابة إمرأة تبلغ من العمر حوالي 23 سنة تعاني من إصابة على مستوى الصدر. ورجل يبلغ من العمر 30 سنة في حالة صدمة.

وتم تقديم لهما الإسعافات الضرورية في عين المكان ليتم تحويلهما نحو مصلحة الاستعجالات بنفس المستشفى.