وفاة 3 أشخاص في حادث مرور أليم بعين الدفلى

أخبار الجزائر
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وفاة 3 أشخاص في حادث مرور أليم بعين الدفلى
بقلم شرفاوي بلال

لقي 3 أشخاص حتفهم، فيما أصيب 3 أخرين اليوم الإثنين، في حادث مرور بولاية عين الدفلى.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 4 بين الشيخ بن يحيى والعطاف، جراء اصطدام  بين سيارتين من نوع “هيليكس”، “رونو كونغو”.

هذا وأسفر الحادث عن مقتل ثلاث أشخاص “شقيقان” و”زوج عمتهم” وينحدرون من مدينة العطاف، وإصابة 3 أخرين ينحدرون من ولاية شلف.

وقد تم نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الولاية، فيما حول اثنان من بين المصابين الى مسشتفى البليدة نظرا لاصابتهم على مستوى الرأس.


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