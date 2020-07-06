وفاة 3 أشخاص في حادث مرور أليم بعين الدفلى

لقي 3 أشخاص حتفهم، فيما أصيب 3 أخرين اليوم الإثنين، في حادث مرور بولاية عين الدفلى.
وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 4 بين الشيخ بن يحيى والعطاف، جراء اصطدام بين سيارتين من نوع “هيليكس”، “رونو كونغو”.
هذا وأسفر الحادث عن مقتل ثلاث أشخاص “شقيقان” و”زوج عمتهم” وينحدرون من مدينة العطاف، وإصابة 3 أخرين ينحدرون من ولاية شلف.
وقد تم نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الولاية، فيما حول اثنان من بين المصابين الى مسشتفى البليدة نظرا لاصابتهم على مستوى الرأس.
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