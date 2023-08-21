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وفاة 3 أشخاص في حادث مرور بالبويرة

بقلم نادية بن طاهر
وفاة 3 أشخاص في حادث مرور بالبويرة
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لقي 3 أشخاص حتفهم، وأصيب إثنين آخرين، إثر حادث مرور وقع بعد منتصف ليلة أمس، بولاية البويرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح في هذا الحادث، حوالي الساعة الثانية صباحا.

ووقع الحادث، على مستوى الطريق الوطني رقم 08 بالمكان المسمى رحات التومي ببلدية ديرة ودائرة سور الغزلان.

وتمثل الحادث في اصطدام ما بين سيارتين، مخلفا وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 أخرين بجروح مختلفة.

وتم اسعاف المصابين، ونقلهم إلى مستشفى سور الغزلان، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

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