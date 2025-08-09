وفاة 3 أشخاص في حادث مرور بسطيف

توفي 3 أشخاص وأصيب 2 آخرين، في حادث مرور وقع عصر اليوم السبت، على مستوى الطريق الوطني رقم 05 بمنطقة العراعير ببلدية أولاد صابر، في سطيف.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة. مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص “امرأتان ورجل”. حيث تم تحويل جثامينهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

كما خلف الحادث إصابة شخصين آخرين بجروح مختلفة وُصفت حالتهما بالحرجة.

وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان. قبل أن يتم نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتُجري مصالح الأمن المختصة تحقيقًا في ملابسات الحادث.